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1 час назад

На границе США поймали трех мексиканцев, которые притворялись кустами

Газета.Ru

Американские сотрудники таможенного и приграничного патруля поймали трех незаконных мигрантов, которые пытались попасть из Мексики в США в костюмах кустов, сообщает Daily Mail.

Притворившихся кустами мексиканцев поймали на границе в США
Фото: @USBPChiefEPT/Twitter@USBPChiefEPT/Twitter

По предварительным данным, мужчины нашли костюмы, которые хорошо сочетаются с местностью около границы. Надев свой камуфляж, они пробрались на территорию США, где их поймал патруль. Подобные маскировочные костюмы иногда используют охотники и военные снайперы, чтобы слиться с окружающим ландшафтом.

Уточняется, что трех мексиканцев поймали в Санта-Терезе.

Пограничники рассказали, что нелегальные мигранты часто выдумывают какие-то необычные способы, поэтому они готовы ко всему. Они также похвалили мужчин за проявленную изобретательность.

Ранее мэр Нью-Йорка принял автобус с мигрантами, которых выдворили из Техаса.

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