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25 минут назад

Госдеп прокомментировал убийство Дарьи Дугиной

ТАСС

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, чей автомобиль был взорван в Одинцовском районе Подмосковья.

Госдеп прокомментировал убийство Дарьи Дугиной
Фото: ТАССТАСС

"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве", - сказал он. "Этот принцип применим во всем мире", - добавил Прайс.

ООН отреагировала на убийство Дугиной

"Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было", - добавил также пресс-секретарь Госдепа, отвечая на вопрос о том, верят ли в Вашингтоне, что Украина не причастна к этому убийству, как это утверждают в Киеве.

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