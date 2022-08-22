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8 минут назад

Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине

Елена Прошина

Российско-украинский конфликт влияет на весь мир и Турция прикладывает все усилия, чтобы его завершить. Анкара намерена организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал турецкий глава Тайип Реджеп Эрдоган. Его слова приводит A Haber.

Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша цель состоит в том, чтобы радикально разрешить кризис, объединив Путина и Зеленского», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в начале августа встречался с президентом России в Сочи, а в середине месяца вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем посетил Львов и общался с главой Украины. Эрдоган отметил, что во время своих визитов он напоминал Путину и Зеленскому о возможности личной встречи в Турции. При этом первый выразил готовность к этому, а второй исключил какие-либо переговоры пока войска РФ находятся на территории Украины.

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