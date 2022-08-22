Эрдоган предложил «радикальное решение» конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт влияет на весь мир и Турция прикладывает все усилия, чтобы его завершить. Анкара намерена организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского . Такое заявление сделал турецкий глава Тайип Реджеп Эрдоган . Его слова приводит A Haber.

Он добавил, что в начале августа встречался с президентом России в Сочи, а в середине месяца вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем посетил Львов и общался с главой Украины. Эрдоган отметил, что во время своих визитов он напоминал Путину и Зеленскому о возможности личной встречи в Турции. При этом первый выразил готовность к этому, а второй исключил какие-либо переговоры пока войска РФ находятся на территории Украины.