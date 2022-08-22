ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, цитату приводит РИА Новости.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», — отметил он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что Москва поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН, которое пройдет 23 августа.