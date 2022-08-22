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1 час назад

ООН призвала продолжить расследование убийства Дугиной

Lenta.ruиещё 2

ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, цитату приводит РИА Новости.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», — отметил он.

ФСБ раскрыла убийство Дугиной

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что Москва поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН, которое пройдет 23 августа.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

В мире,Видео,Наталья Вовк,Василий Небензя,Стефан Дюжаррик,Совбез ООН,ФСБ,ООН,
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