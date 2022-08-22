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43 минуты назад

Кулеба рассказал о договоренности с Эстонией по вопросу запрета россиянам въезда в ЕС

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу запретить россиянам въезд в страны Евросоюза. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба нашел единомышленника по вопросу шенгенских виз для россиян
Фото: ReutersReuters

Кулеба отметил, что глава МИД Эстонии поддержал данную инициативу.

«Мы согласовали наши дальнейшие совместные шаги в этом направлении», — добавил министр иностранных дел Украины.

Также по словам Кулебы, он обсудил с Рейнсалу новый пакет европейских антироссийских санкций и «специальный трибунал по привлечению к ответственности руководства РФ».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею запрета на выдачу виз россиянам.

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,ЕС,
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