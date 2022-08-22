Кулеба нашел единомышленника по вопросу шенгенских виз для россиян

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу запретить россиянам въезд в страны Евросоюза. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Кулеба отметил, что глава МИД Эстонии поддержал данную инициативу.

«Мы согласовали наши дальнейшие совместные шаги в этом направлении», — добавил министр иностранных дел Украины.

Также по словам Кулебы, он обсудил с Рейнсалу новый пакет европейских антироссийских санкций и «специальный трибунал по привлечению к ответственности руководства РФ».