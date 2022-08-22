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18 минут назад

Шольц избежал наказания за выброшенные секретные документы

Елена Прошина

Прокуратура Потсдама не стала возбуждать уголовное дело в отношении канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за выброшенных государственных документов в мусорный бак. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на BILD.

Шольц избежал наказания за выброшенные секретные документы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старший прокурор Вильфрид Леманн объяснил отказ от начала расследования отсутствием в «документах, опубликованных в СМИ информации, угрожающей важным общественным интересам».

Ранее сообщалось, что Шольц и его жена выбросили секретные документы в мусорный бак. Супруги порвали листы всего один или два раза. При этом среди них в том числе оказались документы по подготовке к саммиту G7. Позже в баки забралась лиса, которая разбросала их содержимое и бумаги попали к соседям Шольцев. А они в свою очередь передали их представителям СМИ.

В МИД Германии документы классифицировали как «секретную информацию». По правилам, такие бумаги должны уничтожаться так, чтобы никто не смог узнать их содержимое.

В мире,Олаф Шольц,
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