Шольц избежал наказания за выброшенные секретные документы

Прокуратура Потсдама не стала возбуждать уголовное дело в отношении канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за выброшенных государственных документов в мусорный бак. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на BILD.
Старший прокурор Вильфрид Леманн объяснил отказ от начала расследования отсутствием в «документах, опубликованных в СМИ информации, угрожающей важным общественным интересам».
Ранее сообщалось, что Шольц и его жена выбросили секретные документы в мусорный бак. Супруги порвали листы всего один или два раза. При этом среди них в том числе оказались документы по подготовке к саммиту G7. Позже в баки забралась лиса, которая разбросала их содержимое и бумаги попали к соседям Шольцев. А они в свою очередь передали их представителям СМИ.
В МИД Германии документы классифицировали как «секретную информацию». По правилам, такие бумаги должны уничтожаться так, чтобы никто не смог узнать их содержимое.