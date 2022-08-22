Шольц избежал наказания за выброшенные секретные документы

Прокуратура Потсдама не стала возбуждать уголовное дело в отношении канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за выброшенных государственных документов в мусорный бак. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на BILD.

Ранее сообщалось, что Шольц и его жена выбросили секретные документы в мусорный бак. Супруги порвали листы всего один или два раза. При этом среди них в том числе оказались документы по подготовке к саммиту G7. Позже в баки забралась лиса, которая разбросала их содержимое и бумаги попали к соседям Шольцев. А они в свою очередь передали их представителям СМИ.