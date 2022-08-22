Стало известно, когда назовут имя нового премьера Британии

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра будет объявлено ровно через две недели в 12:30 (14:30 мск). Об этом говорится в сообщении сопредседателя партии Эндрю Стефенсона, которое было направлено в понедельник депутатам и членам палаты лордов, представляющих тори.

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"Я рад подтвердить, что результаты будут объявлены в 12:30 в понедельник 5 сентября 2022 года в одном из центральных мест Вестминстера, просьба ко всем участникам занять свои места в 12:15", - цитирует письмо Стефенсона телеканал Sky News.

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По соображениям безопасности точное место, где будет оглашено имя нового лидера партии, станет известно лишь за 48 часов до самой церемонии.

Новым главой партии станет или министр иностранных дел Лиз Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в финальную часть выборов для того, чтобы сменить Бориса Джонсона. Учитывая, что тори - правящая партия, победитель внутрипартийного голосования автоматически становится главой правительства.

Ожидается, что новый премьер заедет в резиденцию на Даунинг-стрит 6 сентября, а уже 7 сентября примет участие в традиционной сессии вопросов и ответов главы правительства в Палате общин британского парламента.

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Исход выборов главы консерваторов определят в голосовании по почте члены правящей партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс.