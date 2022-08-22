Раскрыты результаты теста на наркотики премьера Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила отрицательный тест на наркотики. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Марин оплатила тест на наркотики из собственных доходов, подробная информация о проведенном исследовании и его способах пока неизвестна.

Напомним, что накануне в Сети появились несколько видеороликов, на которых Марин поет и танцует с финскими знаменитостями. В одном из видео прозвучало слово «jauhojengi», «jauho» (в переводе с финского — мука/порошок), которое в разговорной речи означает наркотики.