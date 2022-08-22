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1 час назад

Раскрыты результаты теста на наркотики премьера Финляндии

Елена Прошина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила отрицательный тест на наркотики. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Марин оплатила тест на наркотики из собственных доходов, подробная информация о проведенном исследовании и его способах пока неизвестна.

Напомним, что накануне в Сети появились несколько видеороликов, на которых Марин поет и танцует с финскими знаменитостями. В одном из видео прозвучало слово «jauhojengi», «jauho» (в переводе с финского — мука/порошок), которое в разговорной речи означает наркотики.

Премьер Финляндии Марин объяснила видео с вечеринки

Граждане Финляндии оказались возмущены этим и потребовали от Марин уйти в отставку. Премьер заявила, что пила только алкоголь, не употребляла наркотики и не видела, чтобы это делали другие участники вечеринки. Позднее она согласилась пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме.

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