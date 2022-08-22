Эрдоган раскрыл причину беспокойства Зеленского

Фото: CC BY 4.0 / Офис президента Украины / CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

На вопрос о том, как прошла встреча с президентом Украины во Львове, Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен».

«Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают», – объяснил Эрдоган.

Кого конкретно имеет в виду президент Турции, когда говорит о «тех, кто обманывает», не уточняется.