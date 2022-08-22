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56 минут назад

Эрдоган раскрыл причину беспокойства Зеленского

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что «его обманывают». Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган раскрыл причину беспокойства Зеленского
Фото: CC BY 4.0 / Офис президента Украины /CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

На вопрос о том, как прошла встреча с президентом Украины во Львове, Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен».

«Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают», – объяснил Эрдоган.

Кого конкретно имеет в виду президент Турции, когда говорит о «тех, кто обманывает», не уточняется.

18 августа во Львове завершилась трехсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продлилась около 40 минут. Сообщается, что стороны успели обсудить продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество. Кроме того, стороны подписали меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины.

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