Эрдоган раскрыл причину беспокойства Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что «его обманывают». Об этом сообщает РИА «Новости».
На вопрос о том, как прошла встреча с президентом Украины во Львове, Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен».
«Есть много тех, кто обманывает. Все говорят "мы даем, мы даем", а на деле ничего не дают», – объяснил Эрдоган.
Кого конкретно имеет в виду президент Турции, когда говорит о «тех, кто обманывает», не уточняется.
18 августа во Львове завершилась трехсторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, турецким лидером Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продлилась около 40 минут. Сообщается, что стороны успели обсудить продуктовую сделку, ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и военное сотрудничество. Кроме того, стороны подписали меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины.