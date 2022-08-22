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35 минут назад

СМИ: погранслужба Эстонии не комментирует местонахождение Вовк

ТАССиещё 1

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сообщение погранслужбы в понедельник приводит газета Postimees.

В погранслужбе Эстонии отказались комментировать местонахождение предполагаемой убийцы Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы можем публиковать сведения о пересечении лицами границы только в случаях, предусмотренных законодательством, и ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ, к ним не относится", - приводит издание слова представителя департамента Рагне Кейск.

В погранслужбе также указали на то, что не получали запросов от властей РФ по этой теме.

В мире,Наталья Вовк,ФСБ,
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