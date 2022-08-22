В погранслужбе Эстонии отказались комментировать местонахождение предполагаемой убийцы Дугиной

"Мы можем публиковать сведения о пересечении лицами границы только в случаях, предусмотренных законодательством, и ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ, к ним не относится", - приводит издание слова представителя департамента Рагне Кейск.