В погранслужбе Эстонии отказались комментировать местонахождение предполагаемой убийцы Дугиной

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сообщение погранслужбы в понедельник приводит газета Postimees.
"Мы можем публиковать сведения о пересечении лицами границы только в случаях, предусмотренных законодательством, и ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ, к ним не относится", - приводит издание слова представителя департамента Рагне Кейск.
В погранслужбе также указали на то, что не получали запросов от властей РФ по этой теме.