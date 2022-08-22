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24 минуты назад

Пранкеры уговорили Иэна Маккеллена возглавить гей-парад в Киеве

Елена Прошина

Актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме «Властелин колец», в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с украинским президентом гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве. Полная запись разговора опубликована в Telegram-канале прнкеров.

Пранкеры уговорили Иэна Маккеллена возглавить гей-парад в Киеве
Фото: TwitterTwitter

Вован и Лексус от имени Зеленского сообщили Маккеллену, что планируют провести гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве.

Актер воспринял эти слова с воодушевлением, изъявив желание принять участие в нем. «Зеленский» пообещал, что он возглавит его. Кроме того «украинский президент» заявил, что откроет гей-парад вместе с Маккелленом и даже поцелует его для демонстрации своей поддержки ЛГБТ-сообщества.

Пранкеры также попросили актера призвать мэра Киева Виталия Кличко признаться в нетрадиционной ориентации. И тот охотно выполнил эту просьбу.

Затем Маккеллен решил устроить целое представление для «Зеленского», сначала показав кукольного Гэндальфа, а затем размахивая мечом со съемок фильма. Последний актер пообещал при встрече подарить президенту Украины. Закончил свое шоу Маккеллен своей фирменной фразой: «Ты не пройдешь!».

В мире,Владимир Зеленский,Иэн Маккеллен,Степан Бандера,Виталий Кличко,
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