Пранкеры уговорили Иэна Маккеллена возглавить гей-парад в Киеве

Актер Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильме «Властелин колец», в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися Владимиром Зеленским, согласился возглавить вместе с украинским президентом гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве. Полная запись разговора опубликована в Telegram-канале прнкеров.

Фото: Twitter Twitter

Вован и Лексус от имени Зеленского сообщили Маккеллену, что планируют провести гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве.

Актер воспринял эти слова с воодушевлением, изъявив желание принять участие в нем. «Зеленский» пообещал, что он возглавит его. Кроме того «украинский президент» заявил, что откроет гей-парад вместе с Маккелленом и даже поцелует его для демонстрации своей поддержки ЛГБТ-сообщества.

Пранкеры также попросили актера призвать мэра Киева Виталия Кличко признаться в нетрадиционной ориентации. И тот охотно выполнил эту просьбу.