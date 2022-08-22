СМИ: Путин победит США их же способом

США потерпят поражение, независимо от результатов конфликта России и Украины. Так считает обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.

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Автор утверждает, что Соединенные Штаты в любом случае окажутся в стратегическом проигрыше, так как Россия будет строить более тесные отношения с КНР и другими странами Евразийского континента, включая Саудовскую Аравию, Иран, Индию и страны Персидского залива.

Журналист утверждает, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты с целью сдерживания глобального лидерства Вашингтона.

В статье говорится, что в ближайшие годы Москва и Пекин вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя государствами.

«Это позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Китайцы, вероятно, смогут уменьшить свою зависимость от поставок ископаемого топлива с Ближнего Востока, которые должны проходить через уязвимые морские узкие места, такие как Малаккский пролив.», — считает Маркс.

Обозреватель указывает, что Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией.

«Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — напомнил он.

По мнению автора, еще серьезной проблемой для Вашингтона стал эффект от санкций, введенных против России, так как ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по европейским странам, спровоцировав инфляцию и значительные перебои с поставками энергоносителей.

Маркс уверен, в настоящий момент США больше не являются единственной доминирующей мировой державой.