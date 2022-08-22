СМИ: Путин победит США их же способом

США потерпят поражение, независимо от результатов конфликта России и Украины. Так считает обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.
Автор утверждает, что Соединенные Штаты в любом случае окажутся в стратегическом проигрыше, так как Россия будет строить более тесные отношения с КНР и другими странами Евразийского континента, включая Саудовскую Аравию, Иран, Индию и страны Персидского залива.
Журналист утверждает, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты с целью сдерживания глобального лидерства Вашингтона.
В статье говорится, что в ближайшие годы Москва и Пекин вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя государствами.
«Это позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Китайцы, вероятно, смогут уменьшить свою зависимость от поставок ископаемого топлива с Ближнего Востока, которые должны проходить через уязвимые морские узкие места, такие как Малаккский пролив.», — считает Маркс.
Обозреватель указывает, что Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией.
«Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — напомнил он.
По мнению автора, еще серьезной проблемой для Вашингтона стал эффект от санкций, введенных против России, так как ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по европейским странам, спровоцировав инфляцию и значительные перебои с поставками энергоносителей.
Маркс уверен, в настоящий момент США больше не являются единственной доминирующей мировой державой.
Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси назвала возмутительным освоение Арктики Россией. Она отметил, что за два десятка лет существования Арктического совета Россия начала «агрессивную разведку нефти» в регионе, а также «предъявила возмутительные земельные претензии».