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49 минут назад

Активистки Femen объяснили акцию с Шольцем

Елена Прошина

Активистки украинского движения Femen объяснили причины своей акции с оголением груди, которая состоялась во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Мотивы произошедшего активистки назвали на своём официальном сайте.

Активистки Femen объяснили акцию с Шольцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению Femen, акция была организована из-за нежелания ФРГ ужесточить политику в отношении России.

«Бывший канцлер Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России», – говорится на сайте движения.

Напомним, во время фотосессии канцлера ФРГ Олафа Шольца произошёл инцидент – две активистки движения Femen подошли к канцлеру под видом желающих сфотографироваться, после чего обнажили грудь и рассыпали перед политиком фальшивые купюры. На теле одной из девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на российский газ.

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