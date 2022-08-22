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1 час назад

«Это очень плохая идея» – французский дипломат высказался о визовых ограничениях для россиян

Елена Прошина

Французский дипломат и писатель Эжен Берг заявил, что визовые ограничения для граждан России принесут больше вреда самому Евросоюзу и вряд ли будут приняты. Об этом сообщает ТАСС.

Французский дипломат высказался о визовых ограничениях для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Берг считает, что такое решение не соответствует долгосрочным интересам ЕС.

«Если бы мы закрыли границы, то не дали бы людям возможности увидеть, что на самом деле происходит на Западе. Это очень плохая идея, глупость, и это повредило бы самому Западу», – заявил он.

Дипломат также напомнил, что каждая страна в ЕС имеет своей голос, но для поддержки какого-либо решения нужен консенсус между участниками.

«Я думаю, что решение о визовых ограничениях не будет принято. В общих интересах ЕС – не увеличивать эскалацию, а, напротив, искать пути для разрешения кризиса», – добавил Берг.

Ранее стало известно, что 31 августа в Брюсселе главы МИД Европейского союза обсудят возможные изменения в шенгенском визовом кодексе для запрета выдачи виз гражданам России.

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