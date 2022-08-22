Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в обмане в выделении денег. Об этом пишет «Газета.ру».

1 июня Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Польше более €35 млрд на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако фон дер Ляйен заявила, что эти средства будут предоставлены только если страна воплотит в жизнь необходимые реформы.

Как отмечает Зебро, международные СМИ освещают эти события так, якобы это не глава ЕС «обманула польское правительство, польского премьера», но за всем стоит «вредная чешка», имея в виду заместителя председателя Европейской комиссии Веру Юрову.

По мнению Зебро, в том, что Польше до сих не предоставили деньги, виновата персонально фон дер Ляйен.

«Это все сказки для детей. Это Германия виновна в том, что в Польше нет средств KPO. Господа фон дер Ляйнен есть и всегда была важным немецким политиком и явным способом обманула польского премьера, польского президента», — заявил Зебро.