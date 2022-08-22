Кличко призвал Европу опустить «железный занавес»

Мэр Киева Виталий Кличко призвал европейские страны опустить «железный занавес» и запретить гражданам России поездки в ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Bild, пишет ТАСС.

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По словам Кличко, более «70% россиян поддерживают президента РФ Владимира Путина». Он уверен, что это должно стать основанием для возвращения «железного занавеса».

«Украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе. Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», - заявил мэр Киева.

При этом он упрекнул немецкие власти в том, что Украине поставляется недостаточное количество оружия.

«Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину», - подчеркнул градоначальник.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства также констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала. В ответ западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в связи с событиями на Украине, россияне должны понять, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией. В 00.00 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение об ограничении выдачи виз и въезда в страну для граждан РФ.