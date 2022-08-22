Появилось видео с ворвавшимся в отделение банка быком в Израиле

В Израиле бык ворвался в здание банка. Инцидент произошел в отделении финансово-кредитного учреждения Leumi в городе Лоде. Соответствующие кадры появились в Интернете.

Сначала парнокопытное пробежалось мимо припаркованных автомобилей, а затем влетело в помещение банка и устроило в нем панику среди сотрудников.

Хозяин быка прибыл за ним спустя полчаса, на место также был приглашен ветеринар. Уточняется, что происшествие обошлось без пострадавших. Ущерб банку нанесен не был.