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20 минут назад

Появилось видео с ворвавшимся в отделение банка быком в Израиле

Денис Фьючин

В Израиле бык ворвался в здание банка. Инцидент произошел в отделении финансово-кредитного учреждения Leumi в городе Лоде. Соответствующие кадры появились в Интернете.

Сначала парнокопытное пробежалось мимо припаркованных автомобилей, а затем влетело в помещение банка и устроило в нем панику среди сотрудников.

Хозяин быка прибыл за ним спустя полчаса, на место также был приглашен ветеринар. Уточняется, что происшествие обошлось без пострадавших. Ущерб банку нанесен не был.

Ранее сообщалось, что маленький шпиц прогнал забредшего в город медведя.

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