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26 минут назад

Путину предсказали победу над США их же способом

Деловая газета "Взгляд"

США потерпят поражение, независимо от результатов конфликта на Украине, пишет Рамон Маркс для издания The National Interest.

Путину предсказали победу над США их же способом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», – передает РИА «Новости» текст публикации.

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По мнению автора, точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.

Марк отмечает, что в ближайшие годы Пекин и Москва вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Это поможет Пекину уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские точки – такие как Малаккский пролив, пишет автор.

«Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», – напомнил журналист.

Автор считает, что еще одной проблемой для США стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями.

Маркс приходит к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире.

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».

В мире,Карин Кнайсль,Генри Киссинджер,Ричард Никсон,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЕС,
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