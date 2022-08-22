Путину предсказали победу над США их же способом

США потерпят поражение, независимо от результатов конфликта на Украине, пишет Рамон Маркс для издания The National Interest.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», – передает РИА «Новости» текст публикации.

Видео дня

По мнению автора, точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.

Марк отмечает, что в ближайшие годы Пекин и Москва вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Это поможет Пекину уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские точки – такие как Малаккский пролив, пишет автор.

«Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», – напомнил журналист.

Автор считает, что еще одной проблемой для США стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями.

Маркс приходит к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире.