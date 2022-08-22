Маленький шпиц обратил в бегство медведя и попал на видео

В США маленькая собачка прогнала медведя. На инцидент в городе Касл-Рок (штат Колорадо) обращает внимание информационное агентство UPI.

На записи видно, как оказавший среди частных домов косолапый удирает при звуках лая, а затем в кадре появляется небольшой, но отважный пес. Померанский шпиц защитил свою территорию от непрошеного гостя и обратил в бегство крупного лесного хищника.

В Управлении парков и охраны дикой природы штата обратили внимание местных жителей, что перед предстоящей зимней спячкой медведи могут стать более активными.