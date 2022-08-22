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20 минут назад

Маленький шпиц обратил в бегство медведя и попал на видео

Денис Фьючин

В США маленькая собачка прогнала медведя. На инцидент в городе Касл-Рок (штат Колорадо) обращает внимание информационное агентство UPI.

На записи видно, как оказавший среди частных домов косолапый удирает при звуках лая, а затем в кадре появляется небольшой, но отважный пес. Померанский шпиц защитил свою территорию от непрошеного гостя и обратил в бегство крупного лесного хищника.

В Управлении парков и охраны дикой природы штата обратили внимание местных жителей, что перед предстоящей зимней спячкой медведи могут стать более активными.

Ранее сообщалось, что медведица с детенышами наведалась во двор частного дома и устроила себе отдых на качелях и в гамаке.

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