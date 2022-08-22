США предрекли стратегическое поражение из-за отношений РФ и КНР

США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине из-за тесных отношений России и Китая. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.

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Маркс предрек сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников из-за их тесных энергетических связей.

«Имея на своем заднем дворе преданного российского поставщика энергоносителей, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединенными Штатами», — отмечает он.

Автор также обратил внимание на расширение энергетического бизнеса России с Индией.

«Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», — напомнил он.

Маркс указал, что еще одной серьезной проблемой для Вашингтона стал эффект от санкций, введенных против России.