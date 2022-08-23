NT: Путин одержит победу над США при любом исходе спецоперации

Соединенные Штаты Америки потерпят стратегическое поражение вне зависимости от результатов конфликта на Украине. Такое мнение выразил журналист Рамон Маркс в статье для американского журнала The National Interest.

Фото: Reuters Reuters

«Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», - сказано в материале.

Видео дня

Обозреватель сравнил нынешнюю ситуацию с периодом, когда американский лидер Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер «разыграли китайскую карту» для изоляции СССР во времена холодной войны. По мнению Маркса, точно так же российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин «будут разыгрывать свои карты» с целью сдержать глобальное превосходство Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что в ближайшие годы Китай и РФ приложат значительные усилия в расширение маршрутов транспортировки энергоресурсов между двумя государствами, что даст возможность Москве стать основным поставщиком нефти и газа в КНР. Автор подчеркивает, что это, в свою очередь, поможет Пекину уменьшить зависимость от поставок из стран Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские районы.

«Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели», - напомнил автор статьи.

По мнению Маркса, еще одной проблемой для американских властей стал эффект от санкций против России, так как ограничения в сфере энергетики бумерангом ударили по странам европейского континента, что вызвало рост инфляции и крайне затруднительное положение с энергоснабжением европейских государств, поэтому Брюссель в настоящий момент предпринимает попытки хоть как-то справиться с экономическими последствиями.