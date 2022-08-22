Обзор иноСМИ: обещание Шольца Путину и кофейный кризис

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Шольц рассказал о своем обещании Путину

Перед началом украинского кризиса канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украина точно не войдет в НАТО в ближайшие 30 лет. Об этом, как сообщает Welt, Шольц рассказал во время выступления 21 августа.

Канцлер заявил, что НАТО никогда не представляло угрозы для России. Он отверг все обвинения в том, что страны альянса не заботились об интересах безопасности России.

WSJ предупредила о скачке цен на кофе

Неурожай у крупнейшего в мире производителя кофе - Бразилии - угрожает еще больше поднять цены на кофе, пишет The Wall Street Journal.

Фермеры в Бразилии борются с последствиями «странной» погоды в прошлом году, когда плантации пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков. Некоторые из них прогнозируют, что урожай высококачественных зерен арабики будет меньше половины от того, что можно было бы ожидать в хороший год. Кроме того, эксперты считают, что мировое потребление кофе будет опережать производство второй год подряд. Ранее фьючерсы на кофе достигли десятилетнего максимума в 2,5 доллара за фунт.

Минобороны Японии захотело интернет от Маска

Минобороны Японии задумалось о внедрении системы высокоскоростного интернета Starlink. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, японские военные хотят оснастить корабли Морских сил самообороны, совершающие дальние рейсы, системой Starlink для повышения их телекоммуникационных возможностей. Благодаря этому члены экипажей смогли бы без проблем общаться со своими семьями, а их стресс во время рейсов уменьшился бы.

«Французский язык потеснит английский к 2060 году»

По версии портала Afrik.com, в ближайшие 30 лет французский язык может выйти в тройку лидеров по использованию в мире, а к 2060 году и вовсе потеснит английский и станет самым распространенным языком мира. К этому моменту французский будут использовать 750 миллионов человек.

Произойдет это благодаря африканским городам, считает Afrik.com. Сейчас Киншаса, столица Демократической Республики Конго, является крупнейшим франкоязычным городом в мире, опережая Париж. Пока же французский язык является пятым по распространенности языком в мире.

Часть немецких политиков одобрила запрет на визы для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам, но с ним не согласны некоторые оппозиционные немецкие политики, рассказала Bild. Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал «невыносимым», что россияне продолжают путешествовать по Европе «как будто ничего не произошло».