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24 минуты назад

Вучич посоветовал сербам задуматься о зиме без российской нефти

Елена Прошина

Жителям Сербии нужно задуматься о том, как страна будет переживать зиму без российской нефти, заявил глава республики Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Kurir.

Вучич посоветовал сербам задуматься о зиме без российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Почему] никто не говорит о том, как мы собираемся переживать эту зиму, какие будут цены на электричество и где мы возьмем нефть? Ведь с 1 ноября российские поставки будут прекращены из-за санкций [Евросоюза]», - сказал он.

Напомним, с 1 ноября 2022 года из-за антироссийских санкций Сербия не сможет получать нефть из России, доставляемую в страну вначале танкерами по Адриатическому морю и затем по нефтепроводу через территорию Хорватии.

Ранее Вучич рассказывал, что страна ищет альтернативных поставщиков и новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Кроме того, власти думают над строительством соединительного нефтепровода Сербия - Венгрия с целью подключения к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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