Вучич посоветовал сербам задуматься о зиме без российской нефти

Жителям Сербии нужно задуматься о том, как страна будет переживать зиму без российской нефти, заявил глава республики Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Kurir.
«[Почему] никто не говорит о том, как мы собираемся переживать эту зиму, какие будут цены на электричество и где мы возьмем нефть? Ведь с 1 ноября российские поставки будут прекращены из-за санкций [Евросоюза]», - сказал он.
Напомним, с 1 ноября 2022 года из-за антироссийских санкций Сербия не сможет получать нефть из России, доставляемую в страну вначале танкерами по Адриатическому морю и затем по нефтепроводу через территорию Хорватии.
Ранее Вучич рассказывал, что страна ищет альтернативных поставщиков и новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Кроме того, власти думают над строительством соединительного нефтепровода Сербия - Венгрия с целью подключения к поставкам по нефтепроводу «Дружба».