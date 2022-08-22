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16 минут назад

В МИД Польши призвали к реформированию еврозоны

Газета.Ruиещё 1

Для восстановления равноправия стран-членов Евросоюза нужно провести реформу еврозоны, заявил в статье для газеты Rzeczpospolita глава МИД Польши Збигнев Рау.

В Польше призвали к реформированию еврозоны
Фото: ReutersReuters

По его мнению, эта реформа не должна исключать возможность временного или постоянного отказа некоторых государств от общей европейской валюты.

"Более того, импульс реформ и направление внесения изменений должны исходить от государств-членов, а не от институтов ЕС", — отметил он.

Как обратил внимание министр, после введения единой валюты некоторые страны не смогли обеспечить себе устойчивое и гармоничное развитие, в то время как некоторые имеют постоянное положительное сальдо экспорта, противодействующее повышению курса собственной валюты из-за продолжающегося экономического застоя в других.

"Таким образом, это система, которая радикально снижает необходимый компонент равенства — равные возможности", — сказал он.

Ранее в Польше заявили о желании Германии вернуть бывшие земли у польских границ.

В мире,Збигнев Рау,ЕС,
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