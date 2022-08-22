Польша потребовала от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам

Польша требует от всех стран Евросоюза прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы, заявил замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.

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При этом он отметил, что сама Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.

«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», – передает РИА «Новости» слова Шинковского.

При этом он заявил, что Польша требует «ввести такую ограничительную политику прекращения выдачи туристических виз на уровне ЕС».

Свою очередь экс-глава МИД и минобороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский выступил против запрета выдачи туристических виз всем без исключения россиянам. По этому поводу он заявил, что «коллективная ответственность неэтична и контрпродуктивна». Тем не менее, визовые анкеты для россиян должны содержать информацию «об истории трудоустройства». По его мнению, «консульские (сотрудники) могут проверять кандидатов на получение визы в социальных сетях».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.