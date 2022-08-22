Экс-посол Украины в Германии дал советы преемнику

Уходящий с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал своему преемнику вести «двойную стратегию»: быть дружелюбным с одной стороны и бросать вызов «вялой» немецкой элите с другой. Об этом сообщает Welt.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал Мельника с должности посла в середине июля. В последнее время дипломат не раз вызывал критику в Германии из-за своих резких высказываний.

К примеру, Мельник назвал канцлера Олафа Шольца, отказывавшегося ехать в Киев, пока там не примут президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, «оскорбленной ливерной колбасой».

Также посол заявлял, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оружием.

В разговоре с Welt Мельник посоветовал своему преемнику «как можно скорее зарекомендовать себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине». Он подчеркнул, что это особенно важно в период усталости от украинского кризиса.

«С другой стороны, я считаю, что у него нет другого выбора, кроме как быть неудобным и резким и постоянно бросать вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли», - заключил дипломат.

Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности. Он говорил, что займет новый пост в МИД - возможно, станет одним из заместителей министра иностранных дел.