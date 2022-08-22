Еще два судна с продовольствием вышли из украинского порта

Два судна с сельхозпродукцией вышли из украинского порта Черноморск утром 22 августа. Как сообщает ТАСС, об этом проинформировали в Минобороны Турции.

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Отмечается, что сухогруз Great Arsenal с 25 тыс. тонн пшеницы на борту следует в Египет. Второе судно Maranta доставит в Грецию 5,3 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.