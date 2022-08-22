«Черта, за которой невозможны переговоры»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными военнослужащими украинской армии в Донецкой народной республике станет чертой, после которой будут невозможны какие-либо переговоры между Киевом и Москвой. Он также назвал предстоящий судебный процесс «отвратительным и абсурдным».

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"Абсурдный процесс"

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Владимир Зеленский заявил, что "сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного показательного процесса над украинскими защитниками", которые находятся в плену. Заявление президента Украины опубликовано в его Telegram-канале.

"Что бы они (Россия и союзники – "Газета.Ru") ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно однозначной. Если состоится этот гнусный показательный процесс, если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрезает себя от переговоров. Разговоров больше не будет", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что проинформировал об этом президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Эрдогана. Зеленский уверен, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "тоже будет реагировать".

"Украина не потерпит истязания людей, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле. Даже во время войны должны быть правила", - подчеркнул президент Украины.

По его мнению, сил "всего мира хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство". Он заключил, что цель Киева – победа, "что бы там ни было".

Депутат Государственной думы Олег Морозов заявил РИА "Новости", что Россия готова к переговорам с Киевом "на известных условиях", но не намерена вести их на условиях Киева.

"Условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - подчеркнул он.

По его словам, России "не интересны" "угрозы" Зеленского, и она не откажется "от своих целей".

"У него (президента Украины - "Газета.Ru") вариант один: мир на наших условиях", - заключил российский депутат.

Участие в трибунале международного сообщества

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА "Новости", что республика проведет трибунал над пленными военнослужащими ВСУ "максимально открыто". Он объяснил это желанием "не оставить никакие шансы оппонентам с другой стороны [заявлять], что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания".

30 июня директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал журналистам, что Россия "скептически относится" к перспективе участия ООН в суде над пленными солдатами ВСУ. По его мнению, те трибуналы, которые были по бывшей Югославии и Руанде, показали "очень низкую эффективность".

"Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению, они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился", - пояснил дипломат.

Того же мнения придерживается и заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

27 июля он сообщил на брифинге, что "часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно".

"Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками", - отметил он.

19 августа Пушилин заявил, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили свою готовность прислать наблюдателей для участия в трибунале, который состоится в ДНР. Он уточнил, что главы дипломатических миссий республики и КНДР также обсудили возможность участия Пхеньяна в судебном процессе над пленными украинцами.

Сроки судебного процесса

В эфире телеканала "Россия-1" глава ДНР сообщил, что один из первых трибуналов состоится в Мариуполе, в городе уже "готовится помещение" для процесса. 9 августа Пушилин заявил, что сроки проведения трибунала определятся после завершения работы следователей.

"Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу… Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".

10 августа глава ДНР пообещал журналистам, что первый судебный процесс состоится до конца лета этого года.