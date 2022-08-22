Пролетевший над Саудовской Аравией метеорит сняли на видео

В небе над Саудовской Аравией пролетел метеорит. Тело космического происхождения сняли на камеру местные жители. Соответствующая запись появилась в социальных сетях. На кадрах можно увидеть, как по небосклону проносится объект, озаряясь яркой вспышкой.

Как полагают ученые, WHL0137-LS, более известная как Эарендиль, существовала в то время, когда Вселенной было примерно 900 миллионов лет. Свет от WHL0137-LS шел до Земли почти 13 миллиардов лет.