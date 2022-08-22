Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на неделе, сообщил дипломатический источник. По его словам, ожидается обсуждение ситуации на Запорожской АЭС и украинского кризиса.

«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги своих переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове, а также попросить у российского лидера принять конкретные меры для урегулирования ситуации на Запорожской АЭС.