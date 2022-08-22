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16 минут назад

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Деловая газета "Взгляд"

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на неделе, сообщил дипломатический источник. По его словам, ожидается обсуждение ситуации на Запорожской АЭС и украинского кризиса.

«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги своих переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове, а также попросить у российского лидера принять конкретные меры для урегулирования ситуации на Запорожской АЭС.

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Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

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