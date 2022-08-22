Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить детали своих переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.
«Кабинет министров собирается сегодня в Бештепе», - говорится в сообщении телеканала.
Как уточняется, на встрече кабинета министров будут обсуждаться российско-украинский конфликт и зерновая тема. Также затронут события в экономике и последнюю ситуацию в контртеррористических операциях. Кроме того, планируется обсудить переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским. Однако одной из основный тем станет экономика.
«Будут обсуждаться вопросы предотвращения роста цен и борьбы с инфляцией. На заседании кабинета министров будет дана оценка контртеррористическим операциям на севере Ирака и в Сирии. Процесс нормализации отношений с Израилем и события в Восточном Средиземноморье также будут в повестке дня кабинета министров. После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации», - сообщил телеканал.
Напомним, Эрдоган ранее провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.