Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить детали своих переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с кабинетом министров страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Как уточняется, на встрече кабинета министров будут обсуждаться российско-украинский конфликт и зерновая тема. Также затронут события в экономике и последнюю ситуацию в контртеррористических операциях. Кроме того, планируется обсудить переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским. Однако одной из основный тем станет экономика.