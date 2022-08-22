В США заявили о «чудовищной» внешнеполитической катастрофе из-за Байдена

Склонность американского лидера Джо Байдена к односторонним действиям и пренебрежение им мнений экспертов представляет опасность для Соединенных Штатов и уже привело к «чудовищной» внешнеполитической катастрофе, сообщает American Thinker.

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По словам журналиста Джека Макферрина, падение афганского правительства после вывода из страны американских войск в 2021 году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств эгоцентризма действующего президента США. Решение Байдена касательно ситуации вокруг Афганистана, вероятно, обернулись самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провальной попытки президента США Джимми Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране.

Макферрина подчеркивает, что тогда глава Белого дома действовал сугубо по собственному усмотрению, в результате чего стратегическим интересам Соединенных Штатов и их репутации в мире был нанесен урон. В статье отмечается, что действия Картера шли вразрез с советами и пожеланиями чиновников и экспертов.