В США возмутились освоением Россией Арктики

Российские власти весьма активно осваивают Арктику и форсируют добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, сообщает The Hill со ссылкой на внештатного старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Дайана Фрэнси.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он указал, что за два десятка лет существования Арктического совета Россия предъявила земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в северном регионе. Издание тревожится тем фактом, что Соединенные Штаты долгое время игнорировали Арктику и позволили властям России там укорениться. Указывается, что Вашингтон просто игнорировал замерзший Северный Ледовитый океан.

При этом Москва, как следует из статьи, делает серьезную ставку на Северный морской путь, способный обеспечить судоходство между Европой и Азией. Также страна приступила к разведке нефти, и заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.