В США возмутились освоением Россией Арктики

Российские власти весьма активно осваивают Арктику и форсируют добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, сообщает The Hill со ссылкой на внештатного старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Дайана Фрэнси.
Он указал, что за два десятка лет существования Арктического совета Россия предъявила земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в северном регионе. Издание тревожится тем фактом, что Соединенные Штаты долгое время игнорировали Арктику и позволили властям России там укорениться. Указывается, что Вашингтон просто игнорировал замерзший Северный Ледовитый океан.
При этом Москва, как следует из статьи, делает серьезную ставку на Северный морской путь, способный обеспечить судоходство между Европой и Азией. Также страна приступила к разведке нефти, и заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
В докладе аналитического центра Civitas говорится, что РФ наращивает экономическую и военную активность в Арктике, которая в будущем может превратиться в «поле битвы». В отчете содержится призыв к западным странам открыть глава из-за активности России в регионе, где в последние годы появились пять десятков российских военных объектов, что говорит о скором превращении региона в место геополитического столкновения.