Без еды, без воды, без света: как на ЕС наступают «всадники Апокалипсиса»

Введенные в отношении России санкции должны будут в скором времени ударить по самому Старому Свету, при этом высшие силы решили свести счеты с Европой не дожидаясь морозов, сообщает «Звезда».

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По данным телеканала, небывалая жара и засуха, которые обрушились на европейские страны, грозят дополнительным подорожанием на все, от электричества до продуктов питания. При этом в Европе в настоящее время главный дефицит — вода. Это связано с тем, что главная водная артерия ЕС — река Рейн, практически непригодна для судоходства. Луару во Франции местами можно перечь пешком. Также на грани пересыхания находятся Дунай и Темза.

Ряд европейских стран уже ввели ограничения на воду для местных жителей, а также для фермерских хозяйств. В Нидерландах на официальном уровне объявлено о нехватке воды, французское правительство создало кризисный штаб, который должен контролировать ситуацию с питьевой водой.

Уровень воды упал настолько, что в Испании водохранилище обнажило руины древнеримского лагеря, который там существовал в I-II веках нашей эры. На дне Дуная стали просматриваться обломки немецких военных кораблей. Пересохшие реки оказывают негативное влияние на экономику. Судоходные компании находятся на грани банкротства, прекращена доставка топлива и угля. Из-за этого стоит немецкая промышленность. В пяти областях Италии введен режим ЧС. По словам властей, треть итальянской сельскохозяйственной продукции находится под угрозой из-за засухи и нехватки воды.