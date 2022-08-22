Американцы сравнили Украину с «черной дырой»

Жители Соединенных Штатов ответили на сообщение о поставках Киеву оружия от западных стран, опубликованное системой мониторинга Ukraine Support Tracker, сообщает Newsweek.
Отмечается, что Вашингтон обязался оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов. При этом новые заверения о помощи Киеву со стороны европейских стран в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна Европейского союза не взяла на себя существенных обязательств по поставкам.
Читатели издания считают, что Украина была и до сих пор является пустой тратой денег, при этом речь идет о миллиардах.
«Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», — считает HH Victor.
Читатель Willysp заявил, что американскому лидеру Джо Байдену нужно накачивать Киев деньгами, чтобы граждане Украины никогда не выдали все подробности о его с сыном Хантером преступлениях в этой стране.
Roger Vincent считает, что думать, что все эти средства идут украинскому правительству – наивно. По его словам, эти деньги питают военно-промышленный комплекс Америки для производства нового оружия для вооруженных сил США.