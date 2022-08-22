Американцы сравнили Украину с «черной дырой»

Жители Соединенных Штатов ответили на сообщение о поставках Киеву оружия от западных стран, опубликованное системой мониторинга Ukraine Support Tracker, сообщает Newsweek.

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Отмечается, что Вашингтон обязался оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов. При этом новые заверения о помощи Киеву со стороны европейских стран в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна Европейского союза не взяла на себя существенных обязательств по поставкам.

Читатели издания считают, что Украина была и до сих пор является пустой тратой денег, при этом речь идет о миллиардах.

«Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», — считает HH Victor.

Читатель Willysp заявил, что американскому лидеру Джо Байдену нужно накачивать Киев деньгами, чтобы граждане Украины никогда не выдали все подробности о его с сыном Хантером преступлениях в этой стране.