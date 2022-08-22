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33 минуты назад

Bild: представители оппозиции ФРГ призывают запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Елена Прошина

В Германии оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступает за прекращение выдачи виз в страны еврозоны гражданам России, сообщает Bild am Sonntag.

В Германии призвали запретить выдачу шенгена россиянам
Фото: РамблерРамблер

По данным издания, все больше политиков в ФРГ призывают брать пример с Эстонии, которая заявила, что категорически против выдачи документов на въезд россиянам. Представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европейского парламента Деннис Радтке считает невыносимым тот факт, что российские граждане отправляются в отпуск в Европу и тратят свои средства так, «как будто ничего не произошло».

Схожая позиция и у представителя ХСС Андреа Линдхольца. Он считает, что Берлин не должен снова выступать против партнеров в Европе, а выдача туристических виз гражданам РФ должна прекратиться с тем, чтобы отправить «четкие сигналы и российскому населению».

Всем, кто лично получает выгоду от российских властей «больше нельзя разрешать въезд в ЕС», заявил представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт. При этом он признал, что народ России не является врагом, потому общий запрет на въезд в Европейский союз для россиян, которые не несут ответственности за конфликт вокруг Украины, не был бы оправдан.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза будут рассматривать вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге, которая пройдет 30-31 августа.

В мире,Юрген Хардт,Европарламент,ЕС,
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