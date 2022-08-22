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35 минут назад

В Швейцарии высмеяли, как США «спасают» Европу

Елена Прошина

Бизнесмены, продающие газ из США в Европе, обогащаются на миллионы долларов, сообщает Blick.

В Швейцарии высмеяли, как США «спасают» Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным швейцарской газеты, трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу. При этом издание ссылается на данные Business Insider. Так, за год доля поставок сжиженного газа США в странах Европы выросла с 20 до 60 процентов.

Blick отмечает, что Соединенные Штаты лишь изображают из себя спасателей, а на самом деле Вашингтон продает газ европейским странам не из-за альтруизма. Отмечается, что разница в цене на газ на двух континентах «огромна».

Энергетические гиганты, такие как Total Energies из Франции, и оптовики, среди которых Trafigura и Gunvor из Швейцарии, являются одними из основных игроков на рынке покупки и продажи природного газа в США.

Экспорт газа упал из России в Европу после начала военной операции на Украине. Так, поставки по трубопроводу «Северный поток» и через газотранспортную систему Украины значительно снизились, а по газопроводу «Ямал – Европе» вовсе были прекращены.

По данным «Газпрома», цены на газ в Европе предстоящей зимой могут пробить уровень в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость энергоносителя превышает 2,5 тысячи долларов.

В мире,Total,Газпром,
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