Премьер Чехии: Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

Чешское руководство намерено и впредь активно оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиала.

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В рамках мероприятия, посвященному годовщине ввода советских войск в Чехословакию, глава правительства отметил, что чешский народ понимает те чувства, которые сейчас испытывают украинцы. По словам Фиала, в 1968 году военная техника «дружественных» стран прервала процесс демократических реформ в стране. Именно поэтому после 24 февраля Чехия приступила к оказанию помощи народу Украины, направляя медикаменты и медицинское оборудование, средства транспорта, а также военную технику.

Премьер заявил, что правительство республики намеревается использовать свою позицию страны-председателя Европейского союза для того, чтобы постоянно напоминать другим государствам о необходимости помощи Киеву, как рассчитанной на долговременный период, так и сиюминутной. Глава кабмина также отметил, что ведется обсуждение с Украиной о послевоенном обновлении городов и сел. Речь идет о ремонте школ и больниц, гражданских объектов.