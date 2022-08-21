В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
16 часов назад

СМИ: французский язык к 2060 году может потеснить английский на мировой сцене

ТАСС

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Число франкофонов в мире достигнет к 2060 году 750 млн человек, что позволит французскому языку потеснить на мировой арене своего давнего конкурента - английский. Об этом сообщил франкоязычный ресурс Африки - электронный портал Afrik.com.

Видео дня

"Согласно прогнозам, к 2060 году французский язык будет родным для не менее 750 млн человек", - указывается в сообщении.

Портал утверждает, что "сейчас на французском языке говорит 320 млн человек, что делает его пятым в мире по распространенности, но африканская молодежь в ближайшие 30 лет может вывести французский в тройку лидеров по числу говорящих на этом языке людей". Организация франкофонных государств насчитывает в настоящее время 88 участников.

Среди наиболее распространенных языков лидирует китайский - около 1 млрд носителей. Английский является родным для 370 млн человек. В число наиболее распространенных на планете языков входит русский, на котором говорят около 300 млн человек.

Города франкофонов

Перемены наблюдаются и среди крупнейших мегаполисов. По последним данным, отмечает Afrik.com, самым большим городом с преимущественно франкофонным населением стала Киншаса, где проживает около 13 млн человек, "большая часть которых говорит на французском языке".

По численности населения столица Демократической республики Конго обгоняет Париж, где с учетом пригородов живет около 11 млн человек, уточняет портал.

В круг крупнейших городов с преимущественно франкофонным населением входят также Абиджан (Кот-д'Ивуар) с населением 5,4 млн жителей, далее следует Яунде (Камерун) - 4,6 млн, Касабланка (Марокко) - 4,3 млн, Уагадугу (Буркина-Фасо) - 3,8 млн, Алжир (Алжир), Дакар (Сенегал) и Монреаль (Канада), в каждом из которых проживает примерно по 3,7 млн человек.

Исчезающие языки

Как отмечают исследователи, за 5 тыс. лет в мире появились или исчезли около 30 тыс. языков. Чтобы язык развивался, на нем должны говорить не менее 100 тыс. человек. Однако половина языков, которые существуют в мире, имеет 10 тыс. носителей.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители