СМИ: французский язык к 2060 году может потеснить английский на мировой сцене

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Число франкофонов в мире достигнет к 2060 году 750 млн человек, что позволит французскому языку потеснить на мировой арене своего давнего конкурента - английский. Об этом сообщил франкоязычный ресурс Африки - электронный портал Afrik.com.

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"Согласно прогнозам, к 2060 году французский язык будет родным для не менее 750 млн человек", - указывается в сообщении.

Портал утверждает, что "сейчас на французском языке говорит 320 млн человек, что делает его пятым в мире по распространенности, но африканская молодежь в ближайшие 30 лет может вывести французский в тройку лидеров по числу говорящих на этом языке людей". Организация франкофонных государств насчитывает в настоящее время 88 участников.

Среди наиболее распространенных языков лидирует китайский - около 1 млрд носителей. Английский является родным для 370 млн человек. В число наиболее распространенных на планете языков входит русский, на котором говорят около 300 млн человек.

Города франкофонов

Перемены наблюдаются и среди крупнейших мегаполисов. По последним данным, отмечает Afrik.com, самым большим городом с преимущественно франкофонным населением стала Киншаса, где проживает около 13 млн человек, "большая часть которых говорит на французском языке".

По численности населения столица Демократической республики Конго обгоняет Париж, где с учетом пригородов живет около 11 млн человек, уточняет портал.

В круг крупнейших городов с преимущественно франкофонным населением входят также Абиджан (Кот-д'Ивуар) с населением 5,4 млн жителей, далее следует Яунде (Камерун) - 4,6 млн, Касабланка (Марокко) - 4,3 млн, Уагадугу (Буркина-Фасо) - 3,8 млн, Алжир (Алжир), Дакар (Сенегал) и Монреаль (Канада), в каждом из которых проживает примерно по 3,7 млн человек.

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