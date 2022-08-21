Минобороны Албании прокомментировало задержание россиян на военном объекте

Случай с проникновением двух россиян и украинца на оружейный завод в албанском городе Грамши не может расцениваться как обычное происшествие, он имеет свой региональный и политический контекст, заявил министр обороны Албании Нико Пелеши. Он добавил, что военный объект, куда проникли туристы, не работает с 1992 года, передает «Говорит Москва».

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У этого случая есть свой региональный и политический контекст, и он не может быть выдан за обыденное происшествие, — заявил министр.

Пелеши отметил, что один из мужчин нанес травмы двум солдатам.

21 августа в Албании задержали двух граждан России (мужчину и женщину) и украинца, которые пытались пробраться на оружейный завод. Им помешали военные, охранявшие объект. В результате завязалась стычка, в ходе которой, по сообщениям албанских СМИ, двух солдат залили из перцового баллончика. Позднее незваных гостей задержали.