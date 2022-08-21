В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
23 минуты назад

Минобороны Албании прокомментировало задержание россиян на военном объекте

News.ru

Случай с проникновением двух россиян и украинца на оружейный завод в албанском городе Грамши не может расцениваться как обычное происшествие, он имеет свой региональный и политический контекст, заявил министр обороны Албании Нико Пелеши. Он добавил, что военный объект, куда проникли туристы, не работает с 1992 года, передает «Говорит Москва».

Минобороны Албании прокомментировало задержание россиян на военном объекте
Фото: shutterstockshutterstock

У этого случая есть свой региональный и политический контекст, и он не может быть выдан за обыденное происшествие, — заявил министр.

Пелеши отметил, что один из мужчин нанес травмы двум солдатам.

21 августа в Албании задержали двух граждан России (мужчину и женщину) и украинца, которые пытались пробраться на оружейный завод. Им помешали военные, охранявшие объект. В результате завязалась стычка, в ходе которой, по сообщениям албанских СМИ, двух солдат залили из перцового баллончика. Позднее незваных гостей задержали.

В Албании задержали двух россиян и украинца за шпионаж

Они представились блогерами. Среди них оказалась фотограф Светлана Тимофеева, которая под псевдонимом Лана Сатор публикует в сети снимки заброшенных объектов советской эпохи. Сейчас все трое находится в полицейском участке муниципалитета Эльбасан, городская прокуратура начала расследование.

В мире,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители