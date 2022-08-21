Шольц попал в скандал с обнаженной грудью

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал в неприятную ситуацию во время Дня открытых дверей. Во время фотосессии для гостей мероприятия к нему подошли две молодые активистки. Они не стали фотографироваться с главой государства, а внезапно обнажили грудь и рассыпали фейковые деньги. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что охрана перед мероприятием внимательно проверяла вещи посетителей. Тем не менее, инцидента избежать не удалось.

По данным агентства, охранники отреагировали оперативно. Они взяли активисток в плотное кольцо и вывели с территории. Фейковые деньги были собраны в считанные секунды.