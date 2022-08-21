В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Шольц попал в скандал с обнаженной грудью

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал в неприятную ситуацию во время Дня открытых дверей. Во время фотосессии для гостей мероприятия к нему подошли две молодые активистки. Они не стали фотографироваться с главой государства, а внезапно обнажили грудь и рассыпали фейковые деньги. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц попал в скандал с обнаженной грудью
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что охрана перед мероприятием внимательно проверяла вещи посетителей. Тем не менее, инцидента избежать не удалось.

По данным агентства, охранники отреагировали оперативно. Они взяли активисток в плотное кольцо и вывели с территории. Фейковые деньги были собраны в считанные секунды.

Шольц оценил степень угрозы НАТО для России

На фотографиях с места происшествия отчетливо заметно, что канцлер растерялся. Он замер и боялся повернуть голову в сторону какой-либо из девушек, сообщает РЕН ТВ.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители