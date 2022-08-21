Шольц попал в скандал с обнаженной грудью

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попал в неприятную ситуацию во время Дня открытых дверей. Во время фотосессии для гостей мероприятия к нему подошли две молодые активистки. Они не стали фотографироваться с главой государства, а внезапно обнажили грудь и рассыпали фейковые деньги. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что охрана перед мероприятием внимательно проверяла вещи посетителей. Тем не менее, инцидента избежать не удалось.
По данным агентства, охранники отреагировали оперативно. Они взяли активисток в плотное кольцо и вывели с территории. Фейковые деньги были собраны в считанные секунды.
На фотографиях с места происшествия отчетливо заметно, что канцлер растерялся. Он замер и боялся повернуть голову в сторону какой-либо из девушек, сообщает РЕН ТВ.