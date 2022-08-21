Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. Об этом сообщает ТАСС.
«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — сказал он.
По словам Шольца, США и НАТО ранее положительно ответили на предложение президента России Владимира Путина возобновить обсуждение темы контроля над вооружениями и поэтому реальных оснований для обострения ситуации на Украине не было.
Канцлер также отметил, что во время переговоров с Путиным он сказал ему об отсутствии планов по принятию Украины в НАТО, и в этом вопросе была «полная ясность».
До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет делать шаги, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что предоставление оборонительной помощи стране, которая подвергалась нападению, не является эскалацией.