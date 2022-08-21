Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — сказал он.

По словам Шольца, США и НАТО ранее положительно ответили на предложение президента России Владимира Путина возобновить обсуждение темы контроля над вооружениями и поэтому реальных оснований для обострения ситуации на Украине не было.

Канцлер также отметил, что во время переговоров с Путиным он сказал ему об отсутствии планов по принятию Украины в НАТО, и в этом вопросе была «полная ясность».