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22 минуты назад

Вучич: противники Кадырова вербовали албанцев для участия в конфликте на Украине

Майк Габриелян

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, как противники главы Чечни Рамзана Кадырова вербовали в Косово наемников для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич раскрыл действия противников Кадырова в Косово и связал их с конфликтом на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Вучича, с 30 июля по 3 августа группа чеченцев и черкесов, близких к противникам Рамзана Кадырова. прибыла в Косово с двумя целями.

«Одна – наблюдение за ситуацией на севере, а другая – дополнительная вербовка албанцев для участия в конфликте на Украине», - сказал Вучич.

Он отметил, что сербам поименно известны все члены группы. Это Ахмет Бакаев, Идрис Азарсанов, Х.А. и М.А., лица, связанные с Джамбулатом Сулеймановым и Ахмедом Закаевым (так называемым эмиссаром чеченских сепаратистов).

Они прибыли на север Косово на «Меседесе» с номерами города Нови-Пазар. В населенном пункте Зубин-Поток группа встретилась с гражданином Турции Д.И.Х.

«Группа выражала интерес к ситуации на севере Косово, готовности сербов противостоять властям в Приштине и к тому, как доставить другим иностранным спецслужбам данные о том, как эти сербы могут быть нейтрализованы», - заявил сербский лидер.

Он отметил, что в последнее время на севере Косово активизировалась разведдеятельность.

Кадыров сообщил о взятии под контроль поселка Пески

Ранее Вучич заявил, что косовоалбанцы отклонили все предложения сербов в Брюсселе. По его мнению, они хотят ликвидировать все, что связано с сербским государством, а также окончательно изгнать сербов из Косова и Метохии.

В мире,Александр Вучич,Рамзан Кадыров,
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