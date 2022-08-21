Рейтинг премьера Франции Элизабет Борн оказался выше, чем у Макрона

Компания Ifop опубликовала результаты опроса населения Франции. Выяснилось, что рейтинг популярности главы Франции Эммануэля Макрона на 4% ниже, чем премьер-министра Элизабет Борн. Об этом пишет Journal du Dimanche.

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Большинство респондентов (63%) заявили, что недовольны результатами деятельности Макрона на посту президента страны. Таким образом, его рейтинг популярности упал до 37%.

Кроме того, 75% опрошенных заявили, что не удовлетворены его работой в области безопасности.

Эксперты подчеркнули, что негативное отношение к главе государства высказали представители практически всех слоев населения. В том числе, крупные предприниматели, граждане серебряного возраста, сторонники его партии LREM.

В компании подчеркнули, что удивлены таким низким результатом. По мнению аналитиков, «это неслыханно для переизбранного президента».

Элизабет Борн, в свою очередь, постепенно набирает популярность, в особенности среди молодежи, представителей малого и среднего бизнеса, сторонников партии «Республиканцы». Ее рейтинг составил 41%.