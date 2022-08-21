В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
10 минут назад

Рейтинг премьера Франции Элизабет Борн оказался выше, чем у Макрона

Илья Родин

Компания Ifop опубликовала результаты опроса населения Франции. Выяснилось, что рейтинг популярности главы Франции Эммануэля Макрона на 4% ниже, чем премьер-министра Элизабет Борн. Об этом пишет Journal du Dimanche.

Рейтинг премьера Франции Элизабет Борн оказался выше, чем у Макрона
Фото: ReutersReuters

Большинство респондентов (63%) заявили, что недовольны результатами деятельности Макрона на посту президента страны. Таким образом, его рейтинг популярности упал до 37%.

Кроме того, 75% опрошенных заявили, что не удовлетворены его работой в области безопасности.

Эксперты подчеркнули, что негативное отношение к главе государства высказали представители практически всех слоев населения. В том числе, крупные предприниматели, граждане серебряного возраста, сторонники его партии LREM.

В компании подчеркнули, что удивлены таким низким результатом. По мнению аналитиков, «это неслыханно для переизбранного президента».

Элизабет Борн, в свою очередь, постепенно набирает популярность, в особенности среди молодежи, представителей малого и среднего бизнеса, сторонников партии «Республиканцы». Ее рейтинг составил 41%.

Напомним, что опросы показывали аналогичные результаты и во время первого срока Макрона. Его рейтинг достигал 40%, у главы правительства Эдуара Филиппа он поднимался до 46%.

В мире,Эммануэль Макрон,Партия "Республиканцы",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители