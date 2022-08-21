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22 минуты назад

В Киеве отрицают причастность к убийству в РФ Дарьи Дугиной

ТАСС

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", - приводит в воскресенье его слова украинское издание "Лига.нет".

Ранее в воскресенье ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла. Руководитель общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов, который был знаком с погибшей, подтвердил ТАСС, что жертвой стала Дарья Дугина. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, когда она ехала с фестиваля "Традиция". По словам Краснова, автомобиль принадлежит отцу Дарьи - общественному деятелю Александру Дугину.

СМИ: целью взрыва была Дугина, а не ее отец

В пресс-службе СК РФ сообщили, что убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

Версию об украинском следе в данном инциденте ранее озвучил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Владимир Рогов,Андрей Краснов,Денис Пушилин,Александр Дугин,Следственный комитет,
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