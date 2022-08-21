Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Москве.
"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", - приводит в воскресенье его слова украинское издание "Лига.нет".
Ранее в воскресенье ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла. Руководитель общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов, который был знаком с погибшей, подтвердил ТАСС, что жертвой стала Дарья Дугина. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, когда она ехала с фестиваля "Традиция". По словам Краснова, автомобиль принадлежит отцу Дарьи - общественному деятелю Александру Дугину.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Версию об украинском следе в данном инциденте ранее озвучил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.