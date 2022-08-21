"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", - приводит в воскресенье его слова украинское издание "Лига.нет".

Ранее в воскресенье ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла. Руководитель общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов, который был знаком с погибшей, подтвердил ТАСС, что жертвой стала Дарья Дугина. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, когда она ехала с фестиваля "Традиция". По словам Краснова, автомобиль принадлежит отцу Дарьи - общественному деятелю Александру Дугину.