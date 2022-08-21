«Они голодают». Почему украинские беженцы бегут из Испании

Тысячи украинских беженцев предпочитают вернуться домой, несмотря на военные действия, чем жить в нищете за границей, сообщает газета L'Indépendant. В частности, из-за низких зарплат и инфляции вынужденные переселенцы массово покидают Испанию, в которой живут еще с апреля.

Фото: Artur Widak/Reuters Artur Widak/Reuters

Бегство из Испании

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События на Украине имеют последствия во всем мире: возникла напряженность в отношениях с Россией, растут показатели инфляции, отмечает газета L'Indépendant. Прежде всего, конфликт "вызвал исход миллионов беженцев". Издание сообщило, что многие беженцы прибыли в Западную Европу: во Франции проживают около 100 тысяч беженцев, а в Испании – 125 тысяч человек.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины после 24 февраля.

"Благодаря необычайному проявлению солидарности" были спасены миллионы жизней, говорится в статье. Но адаптация беженцев столкнулась со сложностями. Теперь многие украинцы "предпочитают возвращаться домой". По их словам, виной тому - низкая заработная плата и стоимость жизни, которая "слишком высока".

"Нам не помогают"

"Здравствуйте. Мне очень жаль писать это сообщение, но я возвращаюсь на Украину. Я не могу жить здесь (в Испании), я просто работаю, чтобы платить за квартиру и еду. Я не вижу, что зарабатываю здесь. Я еду домой, мне нужны деньги на бензин, поэтому буду очень признателен за любую помощь", - приводит слова Юрия Блаженеца - беженца, проживающего в Испании с апреля, издание El Periódico de España.

Так Юрий попросил о помощи своих испанских знакомых через сообщение WhatsApp. Авторы материала уточнили, что Юрию 42 года. Он – юрист и "прекрасно говорит по-испански", стал "одним из тех редких мужчин", которым разрешили покинуть Украину, несмотря на призывной возраст. Юрий уехал из страны вместе с женой. Но через несколько месяцев они возвращаются в Киев, так как "интерес к конфликту ослабевает, а жизнь украинских беженцев усложнилась".

Мужчина рассказал изданию, что в апреле его поселили в отеле в Мадриде, бесплатно кормили. Взамен его обязали посещать курсы испанского языка. Это возмутило мужчину, так как он уже свободно владеет языком и "имеет степень". В Испании у него остались старые клиенты, поэтому вместо учебы он уехал на пять дней из города и навестил их в надежде найти работу. Вернувшись, он с удивлением обнаружил, что в гостинице для него больше нет места. Оказалось, что его исключили из программы Красного Креста по поддержке вынужденных переселенцев из-за отсутствия в номере более трех дней. Теперь Юрий с супругой самостоятельно платят за комнаты и номера отелей, иногда друг супругов разрешает им пожить у него.

"Я приехал в Испанию на своей машине. Теперь я должен зарегистрировать ее здесь, иначе меня оштрафуют. Поскольку машине меньше года, стоимость ее переоформления составляет более 5000 евро. Но нам не помогают с расходами. Тем, кто должен учить испанский с нуля, дают уроки, а тех из нас, кто уже знает язык, выгоняют из программы", - посетовал мужчина.

"Предлагают только ненадежную работу"

"По всей Испании есть украинские семьи, которые приехали, спасаясь от войны, и уезжают отсюда, спасаясь от инфляции и неопределенной экономической ситуации. Главный аргумент, который они выдвигают, заключается в том, что рынок труда предлагает им только ненадежную работу, и они должны вкладывать всю свою зарплату в оплату расходов. Кроме того, некоторые из них были исключены из программы приема беженцев, запущенной Министерством интеграции и применяемой Красным Крестом", - говорится в статье.

Еще одна украинка - Катя Галушка – вернется в Киев с шестилетней дочерью в конце августа. Их родственники все еще проживают в столице Украины, а у Кати в Мадриде нет работы, женщине никто не помогает, кроме друзей, пускающих на ночлег.

"С тех пор, как я приехала, я пыталась выучить испанский язык. Я искала работу, но мне только иногда звонили из магазина, где платили 40 евро в день", - рассказала беженка El Periódico de España.

Поначалу ей с дочкой, как и Юрию, помогали по программе Красного Креста. В поисках работы женщина вынуждена была оставлять дочку с другом-украинцем и ходить по городу. Однажды, вернувшись в отель, она в одиночку зашла в столовую. Сотрудники подумали, что она бросила девочку. Ситуацию прояснили, но Катя предпочла временно перебраться к друзьям. Спустя 72 часа она с дочкой вернулась в отель и выяснила, что у них забрали номер из-за долгого отсутствия. Теперь мать вместе с ребенком вынуждена вернуться на Украину, так как не нашла работу и жилье в Испании.

В Красном кресте изданию заявили, что их программа рассчитана на наиболее нуждающихся беженцев с Украины. Поэтому выезды и пребывание вне центров размещения должны быть оправданы. Если сотрудники программы решат, что у людей есть другие ресурсы для жизни, то таких беженцев из нее исключают.