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1 час назад

В утечке видео с вечеринки финского премьера обвинили Россию

News.ru

Эксперт по кибербезопасности Петтери Ярвинен обвинил Россию в утечке видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин, пишет Iltalehti. Специалист допустил участие российских хакеров во взломе одного из телефонов или учетных записей в соцсетях, где хранились видео с гулянками финского премьера. Ярвинен также предположил, что кто-то из присутствовавших на вечеринке с главой страны мог «по глупости» поделиться видеороликам в социальных сетях.

В утечке видео с вечеринки финского премьера обвинили Россию
Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look PressIMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Возможно, какая-то учетная запись в социальной сети или телефон, где хранятся видео, были взломаны русскими. Или действительно кто-то настолько глупый, что на вечеринке у премьера (Финляндии. — NEWS.ru) засняли что-то подобное и выложили в соцсети? Даже элементарный здравый смысл подсказывает, что подобное публиковать нельзя, — поразмышлял Ярвинен.

Премьер Финляндии ответила на призывы пройти тест на наркотики

На этой неделе в сети появились кадры с частной вечеринки, на которой веселилась 36-летняя Марин со своими друзьями. Видео настолько взбудоражили финскую общественность, что политику даже пришлось сдать тест на наркотики.

Сама Марин заявила, что она пила только легкие алкогольные напитки. Также она отметила, что даже на ключевых госпостах находятся обычные люди, которые могут расслабиться в компании родных и друзей. В данной ситуации ничего предосудительного нет и менять свое поведение Марин не считает нужным.

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