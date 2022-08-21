В утечке видео с вечеринки финского премьера обвинили Россию

Эксперт по кибербезопасности Петтери Ярвинен обвинил Россию в утечке видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин, пишет Iltalehti. Специалист допустил участие российских хакеров во взломе одного из телефонов или учетных записей в соцсетях, где хранились видео с гулянками финского премьера. Ярвинен также предположил, что кто-то из присутствовавших на вечеринке с главой страны мог «по глупости» поделиться видеороликам в социальных сетях.

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Возможно, какая-то учетная запись в социальной сети или телефон, где хранятся видео, были взломаны русскими. Или действительно кто-то настолько глупый, что на вечеринке у премьера (Финляндии. — NEWS.ru) засняли что-то подобное и выложили в соцсети? Даже элементарный здравый смысл подсказывает, что подобное публиковать нельзя, — поразмышлял Ярвинен.

На этой неделе в сети появились кадры с частной вечеринки, на которой веселилась 36-летняя Марин со своими друзьями. Видео настолько взбудоражили финскую общественность, что политику даже пришлось сдать тест на наркотики.