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15 минут назад

СМИ: в Турции могут быть объявлены досрочные выборы

Елена Прошина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует перенести дату президентских выборов на осень 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

В Турции могут быть объявлены досрочные выборы
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что турецкий лидер руководит страной с 2014 года. В 2018 году Эрдоган одержал победу на досрочных выборах. Следующие планируется провести 18 июня 2023 года.

По данным издания, президент Турции «предпочтет [провести] выборы в этом году, вероятно, осенью». Это обусловлено тем, что страна получила доходы от туристической отрасли, экономическая ситуация несколько улучшилась. Соответственно, в настоящее время население поддерживает главу государства.

Зимой, полагает автор статьи, вырастут цены на энергию, настроение избирателей ухудшится. Шансы на победу станут меньше.

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Кроме того, Эрдоган в настоящее время активно выступает на международной арене в качестве посредника между западными странами и Москвой, проводит операции против курдов, направил газовое судно в Средиземное море.

Эти шаги также показывают то, что турецкий лидер желает продемонстрировать свои возможности перед президентскими выборами, уточняет обозреватель.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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