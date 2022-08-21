В Турции могут быть объявлены досрочные выборы

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует перенести дату президентских выборов на осень 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

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Отмечается, что турецкий лидер руководит страной с 2014 года. В 2018 году Эрдоган одержал победу на досрочных выборах. Следующие планируется провести 18 июня 2023 года.

По данным издания, президент Турции «предпочтет [провести] выборы в этом году, вероятно, осенью». Это обусловлено тем, что страна получила доходы от туристической отрасли, экономическая ситуация несколько улучшилась. Соответственно, в настоящее время население поддерживает главу государства.

Зимой, полагает автор статьи, вырастут цены на энергию, настроение избирателей ухудшится. Шансы на победу станут меньше.

Кроме того, Эрдоган в настоящее время активно выступает на международной арене в качестве посредника между западными странами и Москвой, проводит операции против курдов, направил газовое судно в Средиземное море.