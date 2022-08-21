В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
56 минут назад

Немцы разочаровались в Шольце

Елена Прошина

Более 60% немцев недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». Это худший рейтинг популярности канцлера с момента его вступления в должность в декабре, сообщает немецкое Агентство финансовых новостей.

Опрос был проведен 19 августа социологическим институтом INSA по заказу Bild am Sonntag. Участвовали 1002 человека.

Выяснилось, что 62% респондентов не удовлетворены политикой, которую проводит Шольц на посту главы правительства. Только 25% оказались довольны его работой.

Социологи выяснили, что если бы выборы канцлера проводились сейчас, Шольц занял бы только третье место. Его опередили бы Хабек и Мерц.

Так, 25% немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека ("Зеленые"). За ним следует председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который получит 19% голосов. На третьем месте действующий канцлер с 18% голосов.

Шольца освистали во время его выступления в Германии

Сейчас популярность Шольца среди населения значительно снижается. Во многом это связано с политикой, которую проводит канцлер в вопросе Украины.

Кроме того, репутации Шольца серьезно повредило так называемое дело Cum-Ex, в рамках которого расследуется возможная связь членов СДПГ с группой мошенников, создавших схему возврата налога на добавочный капитал.

Решающее значение для Шольца, по мнению Bild, будут иметь выборы в федеральной земле Нижняя Саксония, которые назначены на 9 октября. Если действующий премьер-министр Штефан Вайль не сможет сохранить свой пост, положение партии станет еще более сложным.

В мире,Видео,Роберт Хабек,Фридрих Мерц,Олаф Шольц,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители