Немцы разочаровались в Шольце

Более 60% немцев недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». Это худший рейтинг популярности канцлера с момента его вступления в должность в декабре, сообщает немецкое Агентство финансовых новостей.

Опрос был проведен 19 августа социологическим институтом INSA по заказу Bild am Sonntag. Участвовали 1002 человека.

Выяснилось, что 62% респондентов не удовлетворены политикой, которую проводит Шольц на посту главы правительства. Только 25% оказались довольны его работой.

Социологи выяснили, что если бы выборы канцлера проводились сейчас, Шольц занял бы только третье место. Его опередили бы Хабек и Мерц.

Так, 25% немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека ("Зеленые"). За ним следует председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который получит 19% голосов. На третьем месте действующий канцлер с 18% голосов.

Сейчас популярность Шольца среди населения значительно снижается. Во многом это связано с политикой, которую проводит канцлер в вопросе Украины.

Кроме того, репутации Шольца серьезно повредило так называемое дело Cum-Ex, в рамках которого расследуется возможная связь членов СДПГ с группой мошенников, создавших схему возврата налога на добавочный капитал.