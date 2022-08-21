Сухогруз Razoni с украинским зерном вновь изменил маршрут

Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, изменил маршрут и направляется от берегов Ливана к Египту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания судов Marine Traffic.
Сейчас сухогруз находится недалеко от Карпасского мыса. По всей видимости, он направляется в один из египетских портов.
Razoni - первое судно с украинским зерном, вышедшим из Одессы по морскому гуманитарному коридору после заключения соглашения Россией, ООН, Турцией и Украиной. Сухогруз прибыл в Стамбул вечером 2 августа, встав на стоянку в семи морских милях от пролива Босфор. Представители Совместного координационного центра досмотрели судно, затем оно покинуло воды Турции.
Первоначально предполагалось, что Razoni 6 августа доставит зерно в ливанский порт Триполи. Однако местный заказчик отказался от груза из-за задержки доставки. Источник в администрации порта сообщил ТАСС, что поставщик украинского зерна ищет нового покупателя в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.